Dimensioni inedite

Le dimensioni sono inedite per una Yaris: lunga 3.995 mm, larga 1.805 mm e alta 1.455 mm ed è in grado di accogliere a bordo fino a quattro persone, i due al posteriore un pochino stretti soprattutto per il tetto ribassato.

La capacità del bagagliaio è di soli 141 litri.