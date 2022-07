Dimissioni valide soltanto con procedura online

Nel caso di dimissioni per giusta causa, il dipendente dovrà barrare la casella dedicata. Su tema del preavviso, la Cassazione ha affermato recentemente che il datore può rinunciarvi, senza pagare la relativa indennità sostitutiva. In assenza di una specifica norma del contratto collettivo o individuale che obblighi il datore di lavoro a corrispondere l’indennità, l’impresa può validamente rinunciarvi senza corrispondere alcunché, in quanto diritto di credito che può essere oggetto di rinuncia (Cassazione, ord. 27934/2021).

Modalità cartacee residuali

Le modalità cartacee, tuttavia, non sono state del tutto abrogate. La procedura telematica non si applica quando le dimissioni o la risoluzione consensuale sono contenute nei verbali di conciliazione sottoscritti nelle cosiddette sedi protette. Non è prevista, inoltre, nel caso di dimissioni rassegnate dagli impiegati nel pubblico impiego e dai lavoratori domestici.

In alcuni casi continua a trovare applicazione l’articolo 55 del Testo Unico sulla maternità (Dlgs 151/2001) che, al quarto comma, prevede che le dimissioni debbano essere convalidate dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro competente per territorio.

Pertanto, se per la gran parte dei lavoratori si applica la procedura telematica, per alcune categorie è ancora valida la convalida: si tratta, nello specifico, delle lavoratrici nel periodo di gravidanza, delle lavoratrici e lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Le dimissioni online, ancora, non trovano applicazione per i lavoratori del settore marittimo e per i collaboratori coordinati e continuativi.