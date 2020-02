Dimmi come reagisci al Coronavirus e ti dirò chi sei

Le conseguenze di questo pilota automatico emotivo sono estremamente negative per i rapporti sociali, le ricadute economiche e persino lo stato di salute individuale.

Come uscire da questo circolo vizioso dell'irrazionalità emotiva? 3 regole. Cercare le persone “R”, i pochi soggetti razionali in giro e imitarli. Confrontare il numero di morti per coronavirus con i decessi per incidenti stradali causati da smartphone. Basta variare la cornice da cui si osserva per vedere la realtà in modo più oggettivo. Ignorare ogni informazione che non provenga da affidabili fonti scientifiche.

Se davvero il virus arriverà in Italia, la cosa migliore da fare “oggi” è ridurre la preoccupazione e comportarsi razionalmente. Le neuroscienze hanno dimostrato che provare paura per molto tempo riduce le difese immunitarie. L'irrazionalità fa male, anche alla salute.