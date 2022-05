Dimore di lusso, le più costose sono in Sardegna

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Costa Smeralda conserva il primato sul mercato immobiliare dell’alta gamma. Le ville di alto livello, a leggere i dati sulle quotazioni, sono quelle che hanno il valore più alto nella valutazione per metro quadro. Con il risultato che proprio la Costa Smeralda conquista il primo posto nella classifica nazionale relativa alle quotazioni delle abitazioni di alto livello.

A confermare il dato ci sono sia la Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate, e l’Agenzia internazionale Knight Frank.

Il primato della Costa Smeralda

Dati differenti che però concordano su un punto: il primato della Costa Smeralda. Il punto sulle cifre, fissa il valore a metro quadro delle ville intorno ai 14.500 nel primo caso e a 22mila euro a metro quadro nel secondo. In questa fetta di terra, la superficie edificata raggiunge i 117 ettari contro una superficie complessiva di 3114 ettari. Quanto alle ville, si tratta di costruzioni mimetizzate, per scelta dei fondatori o degli architetti, con la natura, oppure bianche, coloro più «adatto al Mediterraneo». Qui lusso e tutela dell’ambiente, assieme a un mare incontaminato, riescono a convivere. Non è certo un caso che da anni proprio l’area della Gallura (che, per la maggior parte ricade nel Comune di Arzachena, la frazione più nota è quella di Porto Cervo, e dove si contano circa 750 ville ricadenti nell’area del Consorzio Costa Smeralda) sia al centro di numerosi interesse e investimenti da parte degli stranieri. E tra coloro che hanno deciso di acquistare una villa di alto livello nell’area della Costa Smeralda ci sono anche una diversi oligarchi russi.

Loading...

A viaggiare con cifre, pur sempre alte, ma abbastanza ridotte rispetto a quelle della Costa Smeralda, c’è la parte relativa a Porto Rotondo, area in cui opera un altro Consorzio. In questo caso il costo a metro quadro per una villa nell’area di Porto Rotondo, che sotto il profilo amministrativo ricade in comune di Olbia, può raggiungere una cifra di poco inferiore ai 10mila euro a metro quadro. Secondo quanto stimato dalla Banca dati immobiliari dell’Agenzia delle Entrate il valore si ferma, nel suo dato più alto, a 9.800 euro al metro quadrato. E comunque al Il mercato comunque non risente contrazioni.

La villa di Krizia in vendita

È cronaca di questi giorni, poi, la messa in vendita a Porto Rotondo, della vita appartenuta alla stilista Krizia. Si tratta di una villa situata a Punta Vope, composta da 8 camere, 8 bagni, un totale di 650 metri quadrati cui si aggiungono piscina, ingresso sul mare e un parco da 7.500 metri quadri. La trattativa per la vendita è riservata e a portarla avanti è Italy Sotheby’s. La villa è caratterizzata da un ingresso volutamente scenografico, pensato per permettere agli ospiti che scendono la scalinata verso il grande patio quadrato di ingresso, di godere attraverso il suo corpo centrale, dello splendido panorama fronte mare dove appare inaspettatamente l’isola di Tavolara. A impreziosire l’area anche un molo privato. E per il 2022 le previsioni di Knight Frank ipotizzano una ulteriore crescita dei prezzi degli immobili di lusso.