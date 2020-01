Dinamismo e praticità in una taglia cittadina La piccola del Leone punta su tecnologia e dotazione. Valido il cambio automatico di Giulia Paganoni

Accattivante nel design e brillante alla guida. Ecco la nuova generazione di Peugeot 208 che abbiamo provato nella versione Allure con il PureTech da 100 cv Eat8. Un’auto che, ricordiamo, è tra le sette finaliste del Car of the Year 2020.

Ma partiamo dalla base: l’architettura Cmp (Common modular platform), una piattaforma multi-energia, che permette di costruire veicoli sia con powertrain tradizionale (benzina o diesel) sia con trazione elettrica, come nel caso delle nuova 208.

Rispetto alla generazione precedente, le dimensioni sono aumentate: 4 metri di lunghezza, 1,75 di lunghezza e con un passo di 2,50 metri. Esteticamente è stata rivista completamente: le fiancate sono state allargate, il parabrezza è stato arretrato per permettere di allungare il cofano. Il posteriore è forse la zona più inedita con una fascia nera che attraversa il portellone lungo tutta la larghezza e collega i gruppi ottici a tre artigli.

Anche negli interni si respira aria di novità: la posizione di guida è quella tipica dei modelli del Leone, con volante ridotto e cruscotto rialzato. Ora, però, con una novità: il display da 10 pollici dispone della visualizzazione di 3D. Al centro della plancia è poi presente il touchscreen da 7” da cui si accede al sistema di infotainment e che permette la connettività con Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink. Chicca “smart” è l’alloggiamento per lo smartphone posto sotto al tastino del clima. Di serie è presente il sistema keyless start per l’apertura e l’accensione senza chiavi. Anche la qualità dei materiali è buona, come il tocco sportivo della pedaliera in alluminio e l’elegante volante in pelle traforata in Pieno Fiore. Dal punto di vista dei sistemi di sicurezza Adas, è stato fatto un notevole passo avanti raggiungendo il livello 2 di 5 della scala Sae, il massimo ora consentito.

Sotto al cofano al cofano c’è il tre cilindri benzina (PureTech) 1.2 litri da 100 cv con una coppia massima di 205 Nm abbinato al cambio automatico del gruppo Psa, l’Eat8. Un powertrain che ha ricevuto numerosi riconoscimenti e che continua ad essere valido sia dal punto di vista delle prestazioni sia dei consumi. Il prezzo di listino dell’allestimento Allure con il PureTech da 100 cv Eat8 è di circa 21mila euro.