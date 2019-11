Dino Meneghin: l’Olimpia Milano ritira la maglia del più grande di sempre

Già, il numero 11. Quel numero 11 che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Quel numero 11 che l’Olimpia Milano ha deciso di ritirare in occasione della partita di Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv. La scelta («se è possibile, mi farebbe piacere…», ha chiesto con la solita gentilezza Dino) nasce dal rispetto e ammirazione che giocatori e tifosi israeliani hanno sempre avuto per lui: capace di non arrendersi mai, nemmeno all’ultimo secondo di una partita ormai persa. Mai un passo indietro, con lo stesso spirito guerriero di Davide contro Golia.

Mi rivolgo ai tifosi più giovani, che al Forum vedranno gli spalti gremiti di signori attempati con le lacrime agli occhi. Che assisteranno al più lungo intervallo nella storia dell’Eurolega. Se per tutto questo cercate una giustificazione nelle statistiche, guardate quelle giuste. Che non sono fatte di punti, rimbalzi, assist e stoppate. Sono fatte di vittorie.

Dodici scudetti, sei coppe Italia, sette Coppe dei Campioni (o se preferite Eurolega) con dieci finali consecutive. Qualsiasi club italiano farebbe a cambio con lui. Argento olimpico e Campione d’Europa con la maglia Azzurra. Chiamato nell’Nba, senza andarci per non perdere la Nazionale (a quei tempi era così) quasi trent’anni prima che un italiano ci andasse per davvero. Unico giocatore italiano nella Hall of Fame di Springfield, dove il basket è nato.

Questo è stato, è ancora e sarà per sempre Dino Meneghin: il Giocatore. L’incarnazione più pura della pallacanestro: fatta di impegno, sacrificio, tenacia. Per questo non stupitevi se accanto a Dino vedrete campioni che hanno vestito tutte le maglie, e magari mai dell’Olimpia ma quella dei più acerrimi rivali. Perché in campo si celebrerà il basket: che, per chi lo ama davvero, va oltre i propri colori e sconfina nell’ammirazione per la grandezza dell’avversario.

Per una volta il momento più emozionante della partita non sarà la partita, ma l’intervallo. Per chi ha visto giocare Dino è inutile aggiungere parole. Per chi non l’ha visto, credetemi: per quanti filmati possiate guardare, non saprete mai cosa vi siete persi.