Dinosk

C'è la creatività dell'illustratrice Jane Foster nel design delle tute da sci di Dinoski, pensate per i giovanissimi sciatori, ma disponibili anche in versione “maxi me” per gli adulti. In ognuna ci sono 22 bottiglie riciclate, con una conseguente riduzione di uso di petrolio di 825 grammi e di 1 kg di C02.