Dior apre una beauty boutique a Capri

Parfums Christian Dior, dopo l'apertura della sua prima beauty boutique a Roma in piazza di Spagna, inaugura la stagione estiva con un nuovo negozio dedicato alla bellezza a Capri. Situata in via Camerelle 21, accanto alla boutique Dior Couture e a pochi passi dalla famosa “piazzetta”, lo store è un omaggio alla riviera, terra d'elezione, luogo di rifugio e fonte di ispirazione, profondamente connessa alla storia della Maison Dior.



Nelle decorazioni e negli arredi giocano un ruolo fondamentale gli elementi naturali come il legno, la tela e la sabbia, che si uniscono alla Toile de Jouy, il famoso tessuto stampato utilizzato per la prima volta da monsieur Dior nel 1947 nella celebre boutique di avenue Montaingne. Oggi Maria Grazia Chiuri lo reinterpreta in maniera attuale, creando un fil rouge che collega l’isola italiana a Parigi.

Nella beauty boutique si potrà scoprire tutta la collezione di fragranze e creazioni art de vivre profumate de La Collection Privée Christian Dior. Queste fragranze, confezionate a mano, sono il frutto del savoir-faire della maison. Sarà inoltre disponibile, in anteprima assoluta, la prima creazione di Francis Kurkdjian per la Collection Privée: Dioriviera, una fragranza solare e sensuale che unisce note di rosa e fico per un viaggio olfattivo che celebra, ancora una volta, l'amore di Dior per i fiori e i frutti della riviera mediterranea.

Troveranno spazio anche una zona relax, per scoprire le numerose fragranze e i “pezzi esclusivi”, oltre a una postazione dedicata all'analisi della pelle, effettuata con la nuovissima tecnologia Dior Skin Analyzer. Si potranno infine provare le ultime collezioni make-up create da Peter Philips, direttore creativo e dell'immagine del make-up Dior, grazie a consultazioni personalizzate, così come la nuova esclusiva linea di solari Dior Solar.

Il nuovo negozio aprirà a fine maggio e chiuderà i primi di novembre.