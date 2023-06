Dior arriva da One&Only in Malaysia

Fino al 6 agosto il resort One&Only Desaru Coast, in Malaysia, ospita un pop up store e uno speciale allestimento firmato Dior: nel negozio, la nuova collezione Dioriviera con le speciali creazioni in de Toile de Jouy Sauvage, nei toni del rosa, grigio, crema e blu, colori che tornano nell'Ember Beach Club, dove oltre ai tessuti e al decor della piscina, gli animali raffigurati nella Toile diventano vere sculture. E in menu, piatti firmati per l'occasione dallo chef partner di Dior Raymond Tham.



