Diósgyőr, il castello delle regine

A otto chilometri dalla città di Miskolc nel nord dell’Ungheria e a circa due ore da Budapest, è raggiungibile in treno il castello gotico di Diósgyőr, fatto costruire da Luigi il Grande nel XIV secolo. Si trova ai piedi del Bükk su una collina rocciosa che si erge nella valle del torrente Szinva. E' noto anche come il castello delle regine. Per più di cento anni fu proprietà delle mogli dei regnanti, che lo ricevettero come regalo di nozze e lo usarono come residenza di campagna. Il castello è stato riportato in vita con arredi d'epoca, animatori in costume e giochi storici che conducono i visitatori indietro nel tempo. Tornei cavallereschi, visite guidate in costumi d'epoca, dimostrazioni di armi, tiro con l'arco sono le attività proposte a coloro che visitano la dimora. Qui si trova anche la più grande sala dei cavalieri dell'Europa centrale dell'epoca di Luigi il Grande.

Nella zona è possibile fare un tuffo nella grotta termale di Miskolctapolca, o prendere parte ad una piccola avventura a Lillafüred, per vedere la grotta Anna, una cascata di 20 metri e la statua di Attila József, uno dei poeti ungheresi più famosi.



