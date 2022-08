Dipendenti pubblici, ecco quando viene pagato il trattamento di fine servizio

Ascolta la versione audio dell'articolo

I tempi per il pagamento del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (la cosiddetta “liquidazione”) possono andare dai 105 giorni a quasi cinque anni a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro ma in caso di importo superiore a 100mila euro l’attesa per ottenerlo interamente sfiora i sette anni. A delineare un quadro complessivo dei tempi di pagamento del Tfs è stata l’Inps, che in una nota ha fatto presente che è stata rinnovata la misura che consente di chiedere l’anticipo in banca fino a 45mila euro.

Quando bastano 105 giorni per ottenere il Tfs

La liquidazione viene erogata in tempi brevi (105 giorni) nel caso di decesso del lavoratore o di uscita per inabilità.

... e quando servono quasi cinque anni

Diversamente si aspetta quasi cinque anni, nel caso ad esempio dei lavoratori che sono andati in pensione con Quota 100 avendo appena compiuto 62 anni di età e 38 di contributi. Chi ha usufruito della misura in vigore fino alla fine del 2021 deve infatti aspettare comunque di raggiungere il più favorevole tra i requisiti previsti dalla riforma Fornero (67 anni di età o 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini) prima di avere diritto alla liquidazione.

Cessazione del rapporto di lavoro, per raggiungimento dei limiti di età o di servizio

L’Inps spiega che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per raggiungimento dei limiti di età o di servizio «il pagamento va effettuato non prima di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio». «In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto di lavoro, come per esempio le dimissioni e il licenziamento - chiarisce l’ente di previdenza - il pagamento della prestazione spettante sarà effettuato non prima di 24 mesi».

La modalità di pagamento varia in base all’importo

A seconda dell’importo al quale si ha diritto i tempi per il pagamento dell’intera liquidazione possono arrivare fino a due anni dalla prima erogazione. La prestazione - spiega l’Inps - può essere erogata: in un’unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50mila euro; in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50mila euro e inferiore a 100mila euro; in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 100mila euro. In caso di pagamento rateale quindi la seconda e la terza tranche saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima.