Diplomati e occupati: da Milano a Bari, viaggio tra gli Its che formano i tecnici 4.0 a cura di Alessia Tripodi

(Fotogramma)

Sono percorsi biennali alternativi alla laurea con un tasso di occupazione che mediamente supera l'80%. Si chiamano Its, Istituti tecnici superiori, sono nati quasi 10 anni fa e ancora oggi sono l'unico canale terziario alternativo all'università. I corsi, progettati in collaborazione con le imprese del territorio, formano i tecnici di Industria 4.0, figure professionali molto gettonate sul mercato del lavoro. Nonostante le ottime performance in termini di occupazione, però, solo il 2% degli studenti opta per un corso Its, nella maggior parte dei casi perché non conosce questo canale. Per questo abbiamo (virtualmente) viaggiato da Nord a Sud per raccontare, attraverso le voci dei protagonisti, le opportunità offerte da questi istituti.

Scarica l'e-book con la mappa completa di tutti gli Its

Per approfondire

● Its garanzia di occupazione: il 90% ha un lavoro «coerente»

● Its, eccellenza ancora di nicchia: 82% di occupati ma 2% di studenti