Dire addio alla parola fallimento, un atto di cambiamento vero

Fra pochi giorni non esisterà più la legge fallimentare, che dal 1942 regolamentava la crisi e l’insolvenza degli imprenditori commerciali (eccettuati quelli piccoli). Dal 15 luglio entrerà in vigore il Codice della crisi e dell’insolvenza, che ne prenderà il posto. Alla scomparsa della legge fallimentare non corrisponderà dunque il venir meno di una regolamentazione speciale dedicata alla crisi degli imprenditori commerciali: ma questa regolamentazione è stata modificata e confluirà ora nel Codice, al cui interno verrà affiancata da quelle regole ulteriori preordinate a disciplinare la crisi anche dei soggetti esclusi dal fallimento (e cioè dei piccoli imprenditori commerciali, degli imprenditori agricoli e dei comuni cittadini) che fino ad oggi erano contenute invece in una legge a sé stante, la legge sul sovraindebitamento del 2012 – e che a loro volta nel Codice troveranno una nuova disciplina.

Non tutto cambierà, a dire il vero. In molti casi i cambiamenti riguarderanno più la formulazione letterale delle norme che non la loro portata precettiva o funzionale. A cambiare sarà la concatenazione stessa delle norme, la loro costruzione sistematica: ed è molto probabile che chi era abituato alla logica formale della legge fallimentare faticherà a prendere confidenza con il Codice, che da questo punto di vista – va detto – difetta spesso di razionalità. La legge fallimentare era breve, ordinata, essenziale; il Codice è lungo, così come sono spesso lunghe le norme che lo compongono, e la prima fatica dell’interprete sarà proprio questa: andare alla ricerca delle norme dedicate ai singoli istituti, collegarle fra loro, metterle insieme. Ma fino a qui, tutto sommato, siamo pur sempre ancora nel campo dell’estetica, delle norme per come si presentano, per come si offrono.

Quanto al piano sostanziale (dell’etica, si potrebbe dire), molte novità erano state già introdotte negli anni passati: e da questo punto di vista il Codice non fa altro che riorganizzarle. Del resto il diritto fallimentare viene da una stagione di riforme ininterrotte durata più di quindici anni: dal 2005 le riforme si sono succedute l’una all’altra, continuamente inseguendosi, sovrapponendosi, correggendosi, e poi rincorrendosi ancora. Se c’è un filo che le ha tutte attraversate, però, questo filo è stato rappresentato dal desiderio del legislatore, sempre più rafforzatosi negli anni per via delle crisi che intanto si abbattevano sull’economia italiana e non solo, di trasformare il diritto fallimentare in un diritto sempre meno liquidatorio e sempre più conservativo. Se dalla liquidazione pura e semplice di un patrimonio deriva inevitabilmente la dispersione dei suoi valori, a cominciare da quelli occupazionali nel caso di un’azienda, dalla sua conservazione può derivare il salvataggio di quei medesimi valori, la loro protezione, il loro recupero. E questa allora è stata la grande scommessa del legislatore, dal 2005 in avanti: cercare di trasformare il fallimento, e le procedure liquidatorie in generale, in misure quanto più possibile marginali e recessive, per investire viceversa su strumenti concordatari e negoziali finalizzati alla ristrutturazione, anziché alla dissoluzione, delle imprese e dei patrimoni. Sono stati riformati strumenti già esistenti, quali il concordato preventivo o quello fallimentare o le procedure di sovraindebitamento, e ne sono stati introdotti di nuovi, quali ad esempio gli accordi di ristrutturazione dei debiti o la composizione negoziata; e se i risultati non sono stati pari alle aspettative, perché nonostante tutto le liquidazioni rimangono a tutt’oggi molto più numerose delle ristrutturazioni, almeno è stata tracciata una via. Qui al Codice va riconosciuto il merito di percorrere questa stessa via, a dimostrazione del fatto che anche le leggi, come tutte le cose della vita, possono consistere in impasti difficilmente racchiudibili in giudizi omnicomprensivi, validi in assoluto o una volta per tutte.

Che il Codice ambisca a nuovi orizzonti di senso è confermato in fondo anche da quella novità solo apparentemente formale costituita dall’eliminazione della parola «fallimento». Non dovremo più dire «fallimento», ma «liquidazione giudiziale»: e questa è una grande novità anche culturale, ideologica, perfino politica. Quante volte il fallimento è stato accostato alla morte, come se fallire equivalesse a morire? Quante volte la legge sul sovraindebitamento è stata chiamata «legge antisuicidi»? Ecco: c’è molto cattivo gusto in questi accostamenti, in queste definizioni, perché di mancato lavoro si muore davvero – per fame, o per vergogna. Eliminare una parola può servire non solo a capirlo ma anche a trarne le dovute conseguenze, da parte di tutti.