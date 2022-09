Direct lending, Arcmont: «Anche in Italia è l’ora dei prestiti non bancari»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Questa è la situazione di mercato perfetta per investire nel debito privato». Anthony Fobel non ama di sicuro le mezze misure quando delinea le prospettive per il direct lending nello scenario di elevata volatilità che i mercati obbligazionari stanno attraversando in questo 2022. Arcmont, la società di cui è amministratore delegato, è da tempo uno dei principali protagonisti in questo particolare segmento, con oltre 20 miliardi di euro investiti in Europa, ma gli argomenti che porta a sostegno della...