Riforma della giustizia tributaria, oggi il convegno in diretta Linkedin e sul sito del Sole 24 Ore

L'appuntamento con la Riforma della giustizia tributaria è per le 12 di oggi, 16 settembre; il luogo è la piazza virtuale del profilo Linkedin del Sole 24 Ore https://www.linkedin.com/company/il-sole-24-ore/ e anche il sito del Gruppo. A spiegare i temi di pregnante attualità per professionisti e contribuenti in vista della riforma Pnrr compliant, dall'allargamento del contraddittorio preventivo agli strumenti di autotutela, dall'utilizzo della prova testimoniale scritta alla modifica degli istituti deflattivi, fino all'ulteriore proroga delle udienze scritte in tempi di pandemia, saranno i docenti del Comitato scientifico del Modulo 24 “Contenzioso”.



Nei 60 minuti dedicati alla ricognizione della riforma, in ordine di scaletta, Giuseppe Melis (ordinario di diritto tributario alla Luiss) tratterà dell'allargamento del contraddittorio preventivo e dei nuovi confini dell'autotutela; Laura Ambrosi , firma del Sole, spiegherà la nuova tutela contro gli atti illegittimi e la non impugnabilità degli estratti di ruolo; Francesco Pistolesi (ordinario di tributario a Siena) illustrerà la prova testimoniale scritta; Francesco Falcone, avvocato collaboratore delle pagine di Norme & Tributi e firma di Nt+ Fisco, parlerà di istituti deflattivi del contenzioso; Paola Coppola, docente alla Federico II di Napoli, tratterà del rinvio pregiudiziale in Cassazione.

Chiuderà i lavori Antonio Iorio, avvocato e storica firma del Sole 24 Ore, trattenendosi sulla proroga fino al 31 dicembre prossimo delle udienze tributarie in forma scritta e le relative conseguenze.Dalle 11.55 sarà possibile accedere liberamente alla diretta Linkedin tramite il proprio profilo sul noto social professionale, diretta che terminerà alle 13.