«Direttiva antiplastica possibili effetti negativi sul 13% della produzione»

La posizione del Governo italiano sulle plastiche usa-e-getta pare ispirata più al principio di realtà per la tutela dell’ambiente che al principio estremista del vietare tutto. E quindi Lorenzo Poli, presidente dell’Assocarta, esprime apprezzamento per la posizione dell’Italia sul tema. Ma che c’entra la direttiva Sup (single use plastics) con la carta? È presto detto: la direttiva europea per limitare gli abusi di plastica usa-e-getta entrerà in vigore in 3 luglio ma le linee guida applicative dell’Europa dicono già che la carta coperta da un velo di plastica è considerata plastica. L’Italia invece dice che no, la carta resa impermeabile da un velo di plastica (i bicchieri delle bevande alla spina, i secchielli dei popcorn del cinema, i piatti da campeggio e così via) va considerata carta, e quindi non è sottoposta alle limitazioni e ai divieti europei. Per questo motivo Poli esprime «apprezzamento per le posizioni espresse

dal Governo italiano».

A parere del presidente dell’Assocarta, il recepimento della direttiva deve essere «equilibrato, aperto ai nuovi materiali ma con una chiara gerarchia rispettosa dei criteri di proporzionalità e che ridefinisca il campo di applicazione funzionalmente all’obiettivo di ridurre la plastica dispersa nell’ambiente e non di condurre un’illogica e dannosa lotta ai prodotti monouso, anche quando contengono pochissima plastica, anche quando non hanno alternative tecnologiche o legali (si pensi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti), quando il loro impatto ambientale, in termini di analisi del ciclo di vita, è minore rispetto ai cosiddetti prodotti riutilizzabili».

I numeri. L’Assocarta ricorda che il settore «ha prodotto nel 2020 circa 8,5 milioni di tonnellate generando un fatturato di 6,4 miliardi di euro. Più del 60% dei prodotti di carta immessi sul mercato vengono riciclati dalle cartiere e nell’imballaggio la percentuale di riciclo è oltre l’80%».

Il cartario fa parte di una più ampia filiera rappresentata da Federazione Carta e Grafica che fattura circa 22 miliardi di euro, l’1,3% del nostro Pil, con un saldo positivo della bilancia commerciale di quasi 3,5 miliardi di euro.

E quale l’impatto della direttiva plastica sul settore della carta? Risponde Poli: «Stimiamo che circa un milione di tonnellate, pari a circa il 13% della produzione cartaria nazionale, possano a vario titolo essere coinvolte nell’applicazione della Sup,

pari a circa 1,2 miliardi

di euro e circa il 10% dell’occupazione stimata per l’intero settore cartario».