Direttore responsabile

Sono il direttore di un giornale telematico registrato. Se non rimuovo un articolo ritenuto offensivo dalla vittima possono sequestrarlo?

No, il giornale telematico, a differenza del blog gode delle garanzie previste per la stampa. Gli articoli, quindi, non possono essere sequestrati però il direttore risponde secondo l'articolo 57 del Cp per il reato di diffamazione commesso dal suo collaboratore a titolo di omesso controllo. (Corte di cassazione, sentenza 1275 del 23 ottobre 2018). Se messo a conoscenza di un commento diffamatorio scritto da un lettore, il direttore dovrà rimuovere anche questo, altrimenti risponderà a titolo di concorso nel reato di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità.