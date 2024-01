Sna, pubblicato il bando per la decima edizione del corso-concorso per dirigenti pubblici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l’anno nuovo arriva puntuale anche il nuovo corso-concorso per dirigenti pubblici della Scuola nazionale dell’amministrazione: è stato appena pubblicato sul portale inPa il bando per l'ammissione alla decima edizione di 116 allievi, firmato lo scorso 29 dicembre dalla presidente della Sna, Paola Severino. Secondo il decreto di autorizzazione, adottato dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo di concerto con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al termine delle procedure saranno selezionati 97 dirigenti della Pa da destinare alla presidenza del Consiglio dei ministri, ai ministeri e alle Agenzie e ad altri enti pubblici come Inail ed Enac.

I requisiti per partecipare

Al corso-concorso, come previsto dalla legge, potranno partecipare - iscrivendosi fino all’8 febbraio - i dipendenti pubblici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento e tutti coloro che hanno conseguito una laurea magistrale e un dottorato di ricerca o un diploma di specializzazione o un master universitario di II livello. Un modo, per chi già lavora nella Pa, di spiccare il salto verso la dirigenza e, per chi è esterno, di candidarsi a ricoprire posizioni di vertice nelle amministrazioni.

Zangrillo: «Fare del valore pubblico la propria professione»

«Per candidarsi è sufficiente accedere al portale inPa, ora disponibile anche su smartphone; pochi click per mettersi in gioco, fare del valore pubblico la propria professione e contribuire così alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese», commenta il ministro Zangrillo, convinto che «il buon funzionamento di una democrazia dipende in modo rilevante dalla preparazione e dalla competenza dei suoi dirigenti che, in un mondo in continuo cambiamento, devono affiancare alle conoscenze tecniche le cosiddette soft skills. Leadership, visione, senso di urgenza e propensione al cambiamento, organizzazione e valorizzazione del capitale umano sono capacità che, con il nuovo bando, sapremo selezionare per fornire a cittadini, famiglie e imprese servizi sempre al passo con i tempi».

Severino: «Garantita la ciclicità del reclutamento»

Paola Severino rivendica di aver mantenuto l’impegno a garantire «la ciclicità del reclutamento della dirigenza della Pubblica amministrazione», assunto fin dall’inizio del mandato da presidente Sna. «La ciclicità - spiega - garantisce sia alle amministrazioni che ai candidati un appuntamento certo su cui contare per programmare l'immissione a cadenza regolare di nuove unità di personale altamente qualificato, selezionato in base alle conoscenze e alle competenze, in coerenza con lelLinee guida del ministro per la Pa per l'accesso alla dirigenza pubblica approvate nel 2022 e messe in pratica per la prima volta con il 9° corso-concorso».

Nona edizione, in corso la valutazione delle prove scritte

Per la nona edizione bandita a dicembre del 2023 - al corso-concorso sono stati ammessi in 352 per selezionare 294 dirigenti - sono in corso di valutazione le prove scritte, mentre si è appena conclusa l’ottava (che era stata intitolata a Franco Frattini), con la preparazione di 128 nuovi dirigenti.