Dirigenti statali, dal nuovo contratto 273 euro in più

I numeri non esauriscono però i contenuti del nuovo contratto, che come sottolinea il neopresidente dell’Aran, Antonio Naddeo, «prevede anche delle innovazioni nelle regole, con ferie solidali o congedi per chi è vittima di violenza». I sindacati, Cgil, Cisl Uil e Unadis, dal canto loro sottolineano soprattutto le salvaguardie per gli incarichi, che dal tentativo di riforma targato Madia hanno dominato il dibattito sulla dirigenza pubblica.

Il nuovo contratto stabilisce il diritto all’incarico per il dirigente, e ridisciplina le salvaguardie per chi nelle riorganizzazioni amministrative finisce in una casella caratterizzata da una retribuzione di posizione inferiore a quella di partenza: il vecchio stipendio andrà di fatto mantenuto fino alla scadenza originaria del contratto, e poi si prevede un decalage nei due anni successivi.

Ma l’intesa si occupa anche dei nuovi incarichi, con una dose di trasparenza nelle procedure: si rinforzano gli obblighi per le amministrazioni di pubblicare preventivamente i posti che si rendono disponibili e di raccogliere le disponibilità alle candidature, per evitare il più possibile la formazione di mercati opachi dei posti dirigenziali.

La firma del contratto permette di «riprendere un percorso di valorizzazione della dirigenza» secondo la ministra della Pa, Fabiana Dadone, che ieri rispondendo al question time alla Camera si è occupata parecchio di personale pubblico, in particolare degli enti locali. La titolare della Funzione pubblica ha assicurato la ripresa immediata del confronto con gli enti locali per i decreti attuativi del Dl crescita, in cui si prevede la sostituzione del turn over con una serie di parametri che misurano le possibilità di assunzione in base a dimensione e condizioni finanziarie dell’ente (circa 40mila assunzioni in più previste). In vista anche l’accelerazione del corso-concorso per i segretari comunali, che oggi sono meno di 4mila a fronte di 8mila Comuni.