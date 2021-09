Dirigenti delle università italiane a confronto sulle prospettive del Pnrr

3' di lettura

Quei 15 miliardi (1,51 per i soli dottorati) che, tra Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) presentato dall’Italia alla Commissione europea e fondi React-Eu sono destinati a finanziare investimenti per università, istituzioni Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica), ricerca fondamentale e applicata, per i processi di innovazione e trasferimento tecnologico previsti nella Missione 4 “Istruzione e ricerca, sono un importante punto di partenza, un’opportunità che consentirà alle università italiane di giocare un ruolo di primo piano nella partita per la ripresa di un sistema italiano colpito dall’emergenza sanitaria Covid 19. Senza dimenticare poi i fondi arrivati dall’Europa, i 95,5 miliardi del nuovo programma quadro Horizon Europe (He).

Gli atenei saranno destinatari di interventi che riguardano l’ampliamento dell’accesso agli studi, il sostegno alla ricerca, la digitalizzazione dei servizi e la riforma del reclutamento. Ma, se questo è il contesto complessivo, a quali condizioni il sistema universitario italiano potrà svolgere con efficacia la funzione che le è stata assegnata nella partita per la ripresa del sistema Paese dopo la pandemia coronavirus? Quali sono i punti di forza che le

università devono consolidare e i punti di debolezza che devono superare?

A questa domanda si cercherà di rispondere in occasione del XVIII convegno Codau, il convegno dei Direttori generali delle amministrazioni universitarie che si tiene a Roma dal 30 settembre al 2 ottobre sul tema “Dalla resilienza alla ripresa, siamo pronti?”. I rappresentanti di circa 72 atenei italiani hanno confermato la partecipazione. Al convegno- in presenza e trasmesso in streaming - interverrà, il 30 settembre, in apertura dei lavori, anche la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa.

Intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Milano-Bicocca, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un messaggio: «L’ampiezza dell’offerta formativa non abbia limiti e raggiunga e consenta a tutti la possibilità di studi universitari, non solo - ha continuato il capo dello Stato - perché il nostro Paese deve ampliare la percentuale dei suoi laureati ma anche perché la possibilità offerta a tutti di poter accedere agli studi universitari consentirà al nostro Paese di far esprimere talenti che altrimenti resterebbero inespressi, con danno grave per il nostro Paese e per l’intera nostra società».

Focus su infrastrutture, digitalizzazione e reclutamento

Nel corso della tre giorni di lavori a Roma, i direttori generali delle amministrazioni universitarie si confrontano e discutono insieme a ospiti del mondo delle istituzioni e delle imprese su come e in quali condizioni il sistema universitario italiano può svolgere il proprio ruolo a favore della ripresa. Il tutto attraverso cinque seminari dedicati alle sfide dell’Università dopo la pandemia, all’edilizia sostenibile e al digitale (sia l’uno che l’altro visti come fattore chiave di successo nella ripartenza), al reclutamento e alle nuove competenze e, infine, ai nuovi strumenti a disposizione della ripresa. Il Codau sottolinea che il convegno «vuole essere un momento di confronto per capire quali possano essere i fattori di successo e le competenze distintive necessarie per affrontare il rilancio del Paese dopo la pandemia».