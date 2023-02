Diritti sulla CO2 a 100 euro: una spinta all’idrogeno, ma anche ai consumi di gas

3' di lettura

Inquinare non è mai stato così caro in Europa. Il prezzo dei permessi per la CO2 ha superato 100 euro per tonnellata a metà febbraio, spingendosi ai massimi dal 2005, quando è stato creato il mercato europeo dei diritti di emissione EU-ETS (Emission Trading System).

Non è solo una cifra tonda, ma una soglia tecnica e psicologica di particolare rilevanza, perché è a questi livelli di prezzo che secondo gli analisti diventa economicamente vantaggioso investire nelle tecnologie pulite più costose, ma...