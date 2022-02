Diritti sulla CO2 al record, ma è in arrivo più gas (forse anche dalla Russia)

3' di lettura

Nessuna novità per le forniture di petrolio dal fronte dell’Opec+, che in un vertice durato appena 16 minuti – probabilmente il più breve della storia – ha confermato come da attese i piani di produzione. Ma i riflettori restano comunque accesi sui mercati dell’energia, soprattutto in Europa. Da un lato c’è da registrare il nuovo record storico dei diritti per l’emissione di CO2, sopra 94 euro per tonnellata, e dall’altro sembra finalmente avvicinarsi una svolta per gli approvvigionamenti di gas: ...