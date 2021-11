Diritti sulla CO2 al record. Ora c’è un Etf che compra «per sottrarli a chi inquina»

3' di lettura

C’è il prezzo del gas che è tornato a correre. C’è l’effetto Cop26. Ma a spiegare gli ultimi record della CO2 in Europa – sopra 67 euro per tonnellata nella giornata di martedì 16 – c’è anche il lancio di un nuovo Etf: il primo al mondo ad investire non in futures bensì in diritti di emissione “fisici”, che acquista in competizione diretta con le imprese Ue obbligate a partecipare all’Emission Trading System (Eu-Ets).

Il prodotto finanziario, denominato SparkChange Physical Carbon EUA ETC, è stato...