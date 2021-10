Diritti dei consumatori, un incontro di formazione dedicato alle PMI

2' di lettura

Avvicinare i diritti dei consumatori e le attività delle piccole e medie imprese: è questa la sfida promossa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dal Ministero dello Sviluppo Economico, che hanno organizzato un incontro di formazione dedicato alle PMI per martedì 12 ottobre dalle 9.30 nell'ambito della campagna di comunicazione “Convienesaperlo”.



L'evento, moderato da Roberto Sommella, Direttore di “Milano Finanza” ed esperto di diritti dei consumatori, è gratuito e si svolgerà tramite collegamento a una piattaforma online. L'obiettivo dell'incontro è quello di far acquisire alle piccole e medie imprese una maggiore consapevolezza dei diritti dei consumatori e di come le stesse PMI debbano agire per evitare violazioni del Codice del Consumo e il rischio di incorrere in sanzioni da parte dell'AGCM. In una sezione dedicata della piattaforma web sarà inoltre possibile porre delle domande, che verranno selezionate e alle quali si fornirà una risposta nella parte finale dell'incontro.



Tra i relatori per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ci saranno Giovanni Calabrò, Direttore Generale per la Tutela del Consumatore, che porrà l'accento sulle insidie spesso poste dal web ai consumatori e su come difendersi, e Massimo Ferrero, responsabile della Direzione per la tutela del consumatore per i settori comunicazioni, finanza e assicurazioni, posta e immobiliare che parlerà dei comportamenti scorretti che i consumatori devono evitare e che fornirà consigli su come usufruire dell'assistenza post-vendita. Prenderà la parola anche Loredana Gulino, Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, che interverrà sugli investimenti predisposti dal MiSE per le iniziative di educazione al consumo. Saranno presenti anche rappresentanti di Cna, Confapi, Confcommercio e Confesercenti. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito dedicato alla campagna, AGCM | Conviene saperlo.