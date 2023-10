Diritti umani e catena di fornitura, Candriam accende i riflettori su 7 multinazionali

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Cresce l’attenzione degli investitori verso il tema dei diritti umani e della supply chain del settore agroalimentare ma la disclosure delle aziende è ancora scarsa. Su 97 aziende del food & beverage valutate dall’Alliance for Corporate Transparency, solo il 3,2% ha reso pubblici i propri elenchi di fornitori appartenenti a catene di fornitura ad alto rischio. In questo settore, il 68,4% non fornisce nemmeno informazioni sulla struttura e sui rischi della propria supply chain. Se si guarda più specificatamente ai rischi per i diritti umani, solo il 30,5% delle aziende del settore food & beverage ha fornito descrizioni specifiche su questi rischi.

Caffè, cacao e olio di palma sotto la lente di ingrandimento

Per aiutare gli investitori a orientarsi in maniera sempre più responsabile, la società di gestione patrimoniale Candriam (144 miliardi di euro patrimonio in gestione) ha condotto una ricerca finalizzata proprio a indagare i livelli di tutela dei diritti umani nelle supply chain del food.

Loading...

Dopo una breve disamina del livello di disclosure attualmente fornito dalle aziende e sulle principali denunce di violazione dei diritti umani rilevate, Sairindri Christisabrina, Esg analyst – social investments and research, e Vincent Compiègne, deputy global head of Esg investments and research di Candriam, hanno utilizzato i dati Cdp Forest e i documenti aziendali di sette aziende di prodotti di consumo (Procter & Gamble, Nestlé SA, The Coca-Cola Company, Pepsico, PLC Unilever, Reckitt e Danone SA) per valutarne la dipendenza dei ricavi da determinate materie prime e valutarne l’esposizione ai rischi per i diritti umani.

I risultati dell’indagine

«Il settore alimentare ha fatto enormi progressi nella gestione e nella divulgazione delle pratiche relative ai diritti umani nelle supply chain – spiegano Christisabrina e Compiègne –. Tuttavia, le informazioni e la capacità di analizzare i rischi legati ai diritti umani rimangono una sfida per gli investitori. Oggi possiamo fare affidamento solo sul giudizio di ciascuna azienda per raccogliere informazioni sulle rispettive supply chain e per determinare quali informazioni vengono rese note e quali rimangono riservate. Manca una standardizzazione internazionale dei requisiti di rendicontazione».

Materie prime

Per esaminare la filiera di caffè e cacao, i ricercatori Candriam si sono soffermati su una delle principali aziende produttrici di beni di consumo legate a queste materie prime: Nestlé SA. Combinando i dati della supply chain che la società riporta sul suo sito web con i dati che l’azienda comunica a Cdp Forest, evidenzia lo studio, è possibile concludere che tra il 21% e il 30% dei ricavi dell’azienda nel 2021 dipende dal caffè.