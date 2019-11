Diritto all’immagine e web/L’album di figurine dei mini calciatori

(Dusan Kostic - stock.adobe.com)

Inserire la foto di un minorenne, giocatore di calcio, in un album di figurine senza il consenso dei genitori viola la legge sul diritto d'autore (articolo 96 della legge 633/1941) anche se il ritratto fotografico è stato ripreso da una partita di calcio che si è svolta in pubblico. Quello che rileva è il diritto all'immagine, inteso come il diritto costituzionalmente garantito a non vedere esposta o pubblicata qualsiasi rappresentazione delle proprie sembianze senza il proprio consenso.

I genitori, che hanno chiamato in causa la società che ha pubblicato l'album e le figurine, hanno il diritto a veder rimuovere la fotografia del figlio ma non a ottenere il risarcimento del danno se non sono in grado di quantificarlo. Lo ha deciso la Corte d'appello di Ancona (sentenza 169 del 4 febbraio 2019).