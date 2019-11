Diritto all’immagine e web/L’ordine alla madre di rimuovere i vecchi post

(ohishiftl - stock.adobe.com)

Il Tribunale di Mantova (ordinanza del 19 settembre 2017), in sede di ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento dei figli, ordina alla madre di non inserire le foto dei figli sui social network e di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte quelle già condivise. Infatti, pubblicare le foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto online.