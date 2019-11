Diritto all’immagine e web/La sfilata di madre e figlia in costume da bagno

(© Marc Soler)

Far partecipare una bambina di tre anni a una sfilata in costume da bagno a scopo promozionale di un negozio di biancheria intima presso un locale senza il consenso di entrambi i genitori ma solo della madre che sfilava con lei è un fatto illecito, anche perché le foto della bimba sono state poi pubblicate su Facebook senza oscurare il volto. Lo ha chiarito il Tribunale di Ravenna a cui si è rivolto il padre per ottenere il risarcimento del danno dal negozio di biancheria intima e dal locale, lamentando la violazione del regime giuridico dell'affido condiviso che prevede la compartecipazione dei genitori a tutte le scelte che quotidianamente riguardano i figli minori.

Il Tribunale (sentenza 1038 del 15 ottobre 2019) ha però negato il risarcimento perché il padre era presente alla sfilata e non si è opposto alla sua realizzazione. Secondo i giudici il suo atteggiamento inerte ha determinato il danno lamentato che avrebbe potuto essere evitato impedendo alla figlia di partecipare alla sfilata.