Diritto all’immagine e web/Multata la nuova compagna del padre

(fizkes - stock.adobe.com)

La nuova compagna del padre non può pubblicare sui social network le foto dei figli di lui senza il consenso di entrambi i genitori. La tutela della vita privata e dell'immagine dei minori trova tutela nell'articolo 10 del Codice civile, nel Testo unico sulla privacy e negli articoli 1 e 16 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989.

Secondo il Tribunale di Rieti (ordinanza del 7 marzo 2019), queste norme giustificano il pagamento della somma di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rimozione e per ogni episodio di violazione del divieto, in favore dei minori in solido tra loro, da versare su un conto corrente intestato ai minori.