Diritto d’autore, la direttiva Ue e la soluzione italiana

Viene, dunque, a crearsi una paradossale discriminazione tra gli autori e i titolari del diritto connesso ex art. 15 della direttiva, per cui, pur essendo entrambi titolari dei medesimi diritti, solo i secondi beneficiano di un obbligo a contrarre imposto alle controparti.

Peraltro, la trasposizione prescelta non sembra avere al momento corrispondenti negli altri Paesi europei: non vi è traccia dell’obbligo a contrarre nelle proposte in corso di approvazione in Germania, Belgio e Lussemburgo, ad esempio, e finanche la Loi 2019-775 francese non raggiunge un simile livello di “invasività” nella libertà contrattuale delle parti. La soluzione italiana appare per certi versi ispirata alla recente legislazione australiana che, tuttavia, nasce in un contesto profondamente diverso.

Va poi ricordato che, ai sensi dell’art. 15, L. 246/2005, gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

Insomma, i dubbi sono davvero molti e, probabilmente, troveranno naturale approdo, presto o tardi, davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Un cenno, infine, all’art. 17: il governo ha ritenuto di non prendere in considerazione le linee guida adottate dalla Commissione europea. Un’occasione persa perché, seguendo quelle indicazioni, si sarebbe, ad esempio, potuto inserire nella definizione di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online un riferimento (chiarificatore) al fatto che essi devono presentare un elemento di concorrenza con altri servizi analoghi i cui contenuti, tuttavia, non sono caricati dagli utenti.