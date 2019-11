Diritto d’autore mondiale da record grazie al digitale. Italia in flessione (-1,3%)

Accelerazione sul digitale

Nessuno drammatizzi, però: la salute del mercato italiano la cogli dall’ascesa del digitale che dal 2014 a oggi è cresciuto addirittura del 124 per cento con un picco del +28% tra 2017 e 2018. In termini assoluti il digitale in Italia vale 24 milioni. Un dato che si porta dentro il boom di subscrivers per servizi come Netflix e Spotify di cui sta beneficiando un po’ tutta l’industria dei creatori di contenuti. Niente male per un Paese in cui gli utenti di internet non superano ancora il 61% della popolazione.

Il digitale corre veloce, per andare lontano serve una corretta applicazione della Direttiva Copyright

Dal presidente di Siae Giulio Rapetti in arte Mogol arriva un appello: «La nostra vita, oggi, è profondamente legata al digitale, e anche la cultura e le opere creative passano attraverso questi strumenti. L’uso che ne facciamo cresce esponenzialmente, a tutte le età e a tutte le latitudini. Mi chiedo come sia possibile che ci siano ancora dubbi sul fatto che l’unica strada percorribile per garantire il diritto degli autori ad un’equa remunerazione sia attuare correttamente la Direttiva Copyright, per la quale Siae si è sempre battuta e continuerà a battersi anche in futuro. A fronte di una così evidente rivoluzione di usi e costumi che per le grandi piattaforme digitali vale profitti enormi, anche il compenso per il lavoro degli autori deve avere un’adeguata remunerazione. Si può - conclude Mogol - anzi si deve, e al più presto, fare di più».