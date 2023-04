Diritto d’impresa, a Vicenza Afpc apre la divisione Banca e finanza

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La congiuntura economica, l’inflazione alle stelle, le difficoltà di famiglie ed imprese, oltre al balzo dei tassi dei mutui sono tra gli elementi che hanno fatto crescere negli ultimi mesi, anche in Veneto, la litigiosità tra intermediari finanziari, che prestano denaro, e persone fisiche o imprese, che dopo averlo ricevuto, devono restituirlo. A segnalarlo è Pier Luigi Ruggiero, a capo della sede di Venezia di Banca d’Italia. «Solo l’anno scorso, le filiali venete di Banca Italia hanno ricevuto oltre 1300 segnalazioni tra esposti, reclami, richieste di precisazioni da parte di utenti», evidenzia, sottolineando, tra l’altro, il basso livello di alfabetizzazione finanziaria della clientela, composta in prevalenza da privati e Pmi. Anche per le banche operare in questo contesto non è semplice.

Per risolvere i contenziosi in crescita, in Veneto, nasce Afpc Banca e Finanza, associazione professionale tra i legali Paola Strada e Tommaso Fantuz, che hanno all’attivo una pluriennale esperienza in ambito di diritto bancario, come soci di uno dei principali studi italiani, specializzato nelle attività giudiziali di credit servicing, litigation e concorsuale, diritto fallimentare e diritto del credito (erano partner dello studio La Scala di Milano, ndr). Strada e Fantuz, con il proprio team di professionisti, offriranno con la nuova divisione di Afpc assistenza nelle fasi giudiziali e stragiudiziali a tutela del credito, nella gestione del contenzioso bancario e delle procedure di mediazione, garantendo professionalità ed esperienza con un servizio di consulenza e di qualificato.

Loading...

Afpc, costituito nel 2019 dalla fusione delle due importanti società tra professionisti di Vicenza, leader nel diritto di impresa e civile, amplia quindi la sua area di azione, per offrire ai propri clienti un servizio sempre più efficiente e per rispondere alle esigenze del mercato. La nuova branch rafforza la struttura organizzativa composta da oltre 30 avvocati di cui 6 partner, diventando così una delle più importanti società tra legali del Nord-Est.

«Per il nostro territorio Afpc è una realtà unica. La presenza di practice differenti con professionisti altamente qualificati nel diritto societario, commerciale e internazionale, penale d’impresa ed in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ci consentiranno di sviluppare l’interazione tra le imprese, i privati e gli istituti di credito da noi rappresentati», commenta Paola Strada. «Anche nel settore di nostra competenza, privilegiare il rapporto con il cliente ci consente di valorizzare al massimo l’attività svolta per ognuna delle pratiche affidateci», aggiunge Tommaso Fantuz.

Strada, sulla base dell’esperienza maturata nell’assistenza ad istituti di credito nazionali e banche territoriali, ha sviluppato una profonda competenza in diritto del credito, assistendo i clienti nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari in ogni loro fase, nelle situazioni di crisi o insolvenza dell’impresa (individuale o collettiva) e relative procedure concorsuali, fornendo la necessaria attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale. Fantuz è esperto in contenzioso bancario, in particolare su anatocismo e normativa anti-usura, diritto fallimentare e nelle controversie sulla circolazione dei titoli di credito, oltre che nei rapporti contrattuali di garanzia.