Diritto, ecco la nuova banca dati del Sole

L’innovazione non riguarda solo l’interfaccia della piattaforma. Anzi, le novità più significative riguardano proprio i contenuti di Plusplus24 Diritto, più completi e aggiornati tempestivamente. Più in dettaglio, Plusplus24 Diritto rinnova il massimario amministrativo, il massimario tributario e il massimario delle Sezioni unite. Una sezione viene inoltre dedicata alla giurisprudenza comunitaria e le specializzazioni si arricchiscono di ulteriori aree, quali Privacy e cyber security. In aggiunta, Plusplus24 Diritto offre la sezione Questioni risolte: oltre 970 questioni di diritto, sempre aggiornate, volte a dare soluzione alle problematiche giuridiche. Da segnalare anche il Dossier: monografie mensili (in formato pdf) a supporto della documentazione giuridica di maggior interesse.

Piattaforma personalizzata

Inoltre, la nuova piattaforma può essere facilmente personalizzata e consentire al professionista di creare percorsi specifici per tenere sotto controllo le novità, per seguire le ricerche effettuate (ogni novità viene segnalata mediante un servizio di notifiche), per creare dossier costantemente aggiornati con le modifiche normative e giurisprudenziali. L’obiettivo è consentire all’utente di gestire una propria area di accesso rapido, dove salvare la documentazione di maggiore interesse per essere tempestivamente avvisato ogni qual volta su un tema di proprio interesse ci siano aggiornamenti o nuovi contenuti. Per informazioni: plusplus24diritto.com