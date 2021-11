Disabilità e azienda: una relazione che può diventare virtuosa e vincente

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Per tanto tempo (forse troppo), disabilità e azienda sono stati visti come “mondi” distanti, tanto che le persone disabili vivevano sostanzialmente al di fuori del ciclo produttivo, le aziende li impiegavano con difficoltà e ci volevano le solite leggi “forzose” per sancire tale collaborazione, nonché i soliti sistemi delle sanzioni a presidio dell’applicazione degli obblighi e di ristori di varia forma e denominazione. Ma essi restavano, e spesso restano ancora, mondi molto distanti.

In particolare esistono tanti tipi di disabilità, più o meno grave, ma anche tanti tipi di “disabilità” non certificate, anche nei giovani (si pensi ad esempio ai disturbi dell’apprendimento o altri disturbi) che rendono difficile la vita a chi li ha e a chi è tutti i giorni a fianco di tali persone nella quotidiana “lotta” verso l’autonomia personale ed economica, che rappresenta un “traguardo” quotidiano impegnativo e fondamentale per tutti: per le persone disabili, per le loro famiglie e per tutta la collettività.

Loading...

Ebbene, anche le aziende (grandi e piccole) in questo ambito possono fare molto, non tanto nella logica dell’assistenzialismo o del mero rispetto di vincoli di legge, bensì nella logica della più ampia business ethics e in generale della corporate social responsibility (CSR): una social reponsibility, che come noto, quando è fatta veramente, produce numerosi impatti positivi per la reputation dell’azienda ma anche per il suo business: i clienti, i fornitori, i dipendenti , i finanziatori e le comunità riconoscono molteplici “premium price” a queste imprese, in tante forme.

Così come la CSR e la performance delle imprese stanno diventando aspetti sempre più positivamente correlati, anche disabilità (in particolare quella dei giovani), azienda e performance economica (e non economica) possono esserlo. Si tratta, come sempre, di darsi un progetto aziendale (e nello specifico di CSR applicata alla disabilità) organico e di qualità; un progetto che può essere di tipo culturale, di sostegno, di promozione, dove chiaramente l'aspetto decisivo è rappresentato comunque dall’inserimento lavorativo, visto che da esso discende il futuro grado di autonomia economica della persona disabile e della sua famiglia (da sempre impegnata in rilevanti sforzi e sacrifici economici e non).

I progetti aziendali di inclusione delle persone disabili possono essere tanti, di varie forme e intensità. Essi possono coinvolgere i dipendenti, i fornitori, la funzione HRM, il personale della corporate e/o delle subisdiaries, i clienti, i fornitori, le scuole del territorio, le organizzazioni del terzo settore; possono riguardare stage, l’inserimento lavorativo stabile presso l’azienda, l’organizzazione di eventi, oppure la formazione e l’attivazione presso l’azienda di un vero e proprio “disability manager” o “diversity o inclusion manager”: ciascuna modalità può essere oggetto di tanti vantaggi per tutti gli attori in gioco, in primis per l’azienda che potrà anche valorizzare queste strategie di corporate social responsibility & social entrepreneurship ad elevato impatto sociale anche nei propri non financial reports.