Disaccordo dei genitori al vaccino? I minori chiedono la pronuncia del giudice

3' di lettura

Liti familiari in aumento. L’avvocato Gianni Baldini, presidente dell’Associazione degli avvocati matrimonialisti della Toscana è stato il primo a lanciare l’allarme. Sempre più di frequente capita che i figli minori si vogliano vaccinare e i genitori non siano d’accordo. Vari i motivi, non necessariamente l’ostilità alla vaccinazione tout court, magari anche solo la constatazione del fatto di sottoporre i figli ad un vaccino per un virus per loro molto meno rischioso di quanto non lo sia per gli adulti. C’è però il tema proprio della tutela della collettività, a questo punto, da considerare.

L’iter che il minore deve compiere

Fatto sta mettiamoci dalla parte del minore: genitori uno d’accordo e l’altro no e allora come fare? La scelta di vaccinare un minore deve avere il consenso di entrambi i genitori.

In tutte le ipotesi di contrasto non sanabile quindi è necessario un ricorso al tribunale per i minorenni o al tribunale ordinario.

Loading...

L’avvocato Baldini ha segnalato in Toscana già due casi, uno a Firenze, l’altro ad Arezzo, i genitori in uno dei casi sono in corso di separazione appunto, nell’altro non sono sposati. Si è rivolto perciò alla scuola, che ha contattato l’avvocato Baldini un 17enne fiorentino, determinatissimo a sottoporsi alla vaccinazione. Cosa deve fare? Il minorenne non può conferire mandato al legale. Dunque il liceo o un'altra istituzione sarà chiamato ad attivare il servizio sociale territoriale per avviare un ricorso innanzi al tribunale competente.

L’audizione del minore

Analogamente la procedura potrebbe essere attivata rivolgendosi al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Altrimenti c'è un'altra strada: rivolgersi all'Ufficio interventi civili della procura minorile che, in un verbale di ascolto, mette nero su bianco la volontà del minore consentendo di chiedere l'apertura di un procedimento presso il tribunale per i minorenni che, a sua volta, nominerà un curatore speciale che sosterrà l'istanza del minore contro i genitori.

L'orientamento della giurisprudenza in punto di vaccinazione (obbligatorie o non), in base a tre sentenze del 2017, va nel senso che se c'è un concreto pericolo per la vita o la salute del minore il giudice potrà “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino. Non sembra però il caso del Covid, che, come detto, per fortuna, sui minori sembra portare conseguenze meno gravi.