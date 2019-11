Disagi e black-out, Italia sferzata dal maltempo. Valli isolate in Alto Adige La Protezione civile ha disposto per sabato 16 novembre un'allerta rossa sul Veneto centro-nord e un'allerta arancione sulla provincia di Bolzano, su alcuni settori del Veneto, sul Friuli Venezia Giulia occidentale, sul Lazio centro-meridionale, sul versante occidentale dell'Abruzzo, su Umbria, su parte del Molise

Grossi disagi e problemi, con ritardi e difficoltà nei collegamenti ferroviari e stradali, black out e località isolate, per il maltempo e le piogge intense che da giorni continuano a colpire gran parte dell'Italia, e si apprestano a flagellare anche il fine settimana. L'Alto Adige è una delle zone più interessate alla perturbazione che dal 14 novembre sta transitando sul Centro-Nord, Campania e Sardegna, con abbondanti nevicate in particolare sulle Alpi centro-orientali. In Alto Adige la situazione più critica: isolate dalla neve caduta abbondante nelle ultime ore la Val Badia, la Val Senales, Valle dei Molini e la Val di Tures.

Veneto assediato dal maltempo

Osservato speciale il Veneto, e in particolare Venezia, finita ancora una volta sott'acqua per il fenomeno dell'acqua alta, che ha segnato un picco di marea di 154 centimetri: paralizzate tutte le attività, scuole chiuse e vaporetti fermi, allagato il 70% del centro storico. A Vicenza, il Comune ha dichiarato lo "stato di attenzione" in città per l'ondata di maltempo. Monitorato soprattutto il fiume Bacchiglione, anche in ricordo dell'alluvione del 2010, il cui livello è salito repentinamente arrivando a fine giornata a 3,80 metri.

Prima neve e black-out nel Nord Ovest

Grossi problemi meteo anche per il Nord Ovest che si ritrova imbiancato fino a quote collinari, l'entroterra del Ponente Ligure compreso, e afflitto da numerose interruzioni di corrente oltre ad essere battuto dalle mareggiate. La situazione più complessa è in Piemonte dove è caduta la prima neve a bassa quota della stagione. Da registrare numerosi black-out nell'erogazione dell'elettricità per la caduta di alberi sui fili, difficoltà sulle strade e traffico ferroviario in difficoltà se non addirittura sospeso in alcune zone. La provincia più colpita dai black out è quella di Cuneo, con 15mila utenze senza luce.

Versilia sotto la pioggia

Maltempo anche in Toscana: all'alba una tromba d'aria ha raggiunto Marina di Carrara (Massa Carrara) devastando il ristorante di un hotel sul lungomare e danneggiando anche alcuni stabilimenti balneari. Sempre in Versilia, i sessanta millimetri di pioggia cadute su Pietrasanta in 12 ore hanno provocato l'innalzamento dei torrenti Baccatoio e Fiumetto, ora tenuti sotto osservazione da Comune e Consorzio di Bonifica. Ad Anghiari (Arezzo) un torrente è esondato trascinando via un'auto con a bordo un automobilista tedesco. L'uomo si è salvato, ma la vettura è stata trascinata via dalla corrente.

Rallentamenti sulla linea AV Roma-Napoli

A sud di Roma la circolazione ferroviaria ha subito forti rallentamenti sulla linea AV Roma -Napoli, per un guasto agli impianti di circolazione dei treni fra Ceccano e San Giovanni, probabilmente legato al maltempo che sta interessando la zona. Per decisione del Sindaco a Perugia sabato 16 novembre tutte le scuole e l'Università resteranno chiuse a causa dell'allerta meteo codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico ed idraulico.