Disastro anziani in Calabria: quattro morti su dieci in due Rsa Su 86 morti per Covid nella Regione è pesante il bilancio di due residenze per anziani che totalizzano ben 32 vittime. Sul focolaio di Villa Torano, la Procura della Repubblica ha notificato 2 avvisi di garanzia ad amministratore e direttore sanitario di Rosalba Reggio

3' di lettura

Trentadue decessi di anziani, distribuiti in due sole RSA, su un totale regionale di 86 morti per Covid. Succede in Calabria, area “risparmiata” dall’ampia diffusione del virus rispetto ad altre regioni del Nord, ma debole nella tutela dei più fragili. Almeno nelle due strutture in cui si sono verificati i decessi.

La prima, la Domus Aurea di Chiaravalle, in provincia di Catanzaro, racconta una vera e propria strage: 61 positivi su 65 ospiti e 13 operatori contagiati su 42. In tutto 27 pazienti morti. Un focolaio che ha acceso i riflettori sulla residenza, poi chiusa temporaneamente per problemi organizzativi e gestionali.

L’esperienza di Chiaravalle, però, poco è servita a un’altra struttura in provincia di Cosenza, Villa Torano, che, in base a quello che risulta dalla cronologia degli eventi, non avrebbe rispettato le indicazioni dell’ordinanza regionale n.20 del 27 marzo, avendo omesso di sottoporre tempestivamente a test Covid una paziente con sintomi.

Partiamo dai numeri. Nella RSA Villa Torano, su 56 pazienti ne sono risultati positivi 36, mentre tra il personale i positivi sono stati 42 su 85. I morti tra i pazienti sono già 5.

Nei giorni che hanno preceduto il ricovero della prima paziente risultata positiva, avvenuto il 13 aprile, i segnali della malattia in RSA si erano già manifestati. Come risulta dalla sua cartella medica, infatti, il 4 aprile la paziente era stata sottoposta a terapia antibiotica per tosse, ronchi e rantoli alla base polmonare, il 7 aprile poi, una volta comparsa la febbre, era stata trattata con paracetamolo e cortisonici.