Iran, strage Boeing 737: tutti gli indizi sul giallo dei missili

Il rally dei mercati sulla pace (temporanea)

I mercati finanziari globali ieri hanno salutato con un rialzo generalizzato – con gli indici S&P 500 e Nasdaq a Wall Street che hanno ritoccato i record – l’allentamento della tensione tra i due Paesi. Nelle ultime ore si rincorrono le voci sui contatti tra Washington e Teheran attraverso il canale diplomatico svizzero per trovare una via di uscita alla crisi. Una guerra che Trump non vuole. E che l’Iran non ha le forze per affrontare.

L’ambasciatrice americana all’Onu, Kelly Craft in una lettera indirizzata al Consiglio di sicurezza sostiene che l’uccisione di Soleimani è stato un «atto di auto-difesa» ma tende la mano a Teheran per riprendere le fila del negoziato. Trump nel rally elettorale in Ohio ripete che gli Stati Uniti vogliono la pace: i 52 potenziali obiettivi americani da colpire in Iran restano per ora chiusi in un cassetto dello Studio ovale.

Anche l’Iran cerca di evitare l’escalation. Il generale Amir Ali Haiizadeh, capo dell’aviazione delle Guardie della Rivoluzione ha detto che gli attacchi missilistici sono stati studiati solo per provocare danni militari: «Non volevamo uccidere» ha detto all’agenzia di stampa iraniana. Il vice presidente Mike Pence in un’intervista a Cbs ha detto che gli Usa hanno ricevuto «incoraggianti rapporti di intelligence», secondo i quali «l’Iran ha inviato messaggi alle milizie filo-iraniane per non attaccare obiettivi americani».

A Washington intanto, alla Camera dei deputati, i democratici hanno votato una risoluzione per limitare i poteri presidenziali nella crisi con l’Iran. La legge rischia di passare al Senato dove i repubblicani hanno la maggioranza per soli due voti e i senatori repubblicani Mike Lee e Rand Paul hanno annunciato il loro voto favorevole. Se la risoluzione verrà approvata, il presidente Trump dovrà chiedere al Congresso l’autorizzazione preventiva prima di ogni nuovo attacco contro l’Iran.