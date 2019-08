Disbrigo degli affari correnti: cosa può fare il governo dimissionario «Le due gambe sulle quali poggia la definizione di affari correnti - spiega Massimo Luciani, ordinario di diritto pubblico alla facoltà di Giurisprudenza della Sapienza a Roma - sono la tutela dell’interesse nazionale e il motore a regime minimo del governo, al quale sono precluse scelte strategiche». di Andrea Gagliardi

Il Presidente della Repubblica, preso atto delle dimissioni del premier Conte, ha invitato il Governo a «curare il disbrigo degli affari correnti». Vi è, pertanto, continuità: il paese non resta mai senza un esecutivo in carica. Ma in pratica, che cosa può fare e cosa no l'esecutivo guidato da Conte in attesa del nuovo Governo?

«Le due gambe sulle quali poggia la definizione di affari correnti - spiega Massimo Luciani, ordinario di diritto pubblico alla facoltà di Giurisprudenza della Sapienza a Roma - sono la tutela dell’interesse nazionale e il motore a regime minimo del governo, al quale sono precluse scelte strategiche». Un tema quest’ultimo di «correttezza istituzionale». Senza dimenticare che si tratta di due principi che possono anche entrare in contraddizione. «È il caso - spiega Luciani - del nome da indicare alla Ue per l’incarico di commissario europeo entro il 26 agosto. Una decisione politicamente rilevante ma a mio avviso inelubile da parte del governo Conte».

L’espresssione affari correnti non ha una definizione giuridica vincolante. «Si riempie di contenuto a seconda della prassi e delle necessità del momento». In linea generale si «tratta non solo della ordinaria amministrazione ma anche della risposta a eventi straordinari come è il caso un sisma che rende indispensabile l’adozione di un decreto legge». Così pure rientra nella definizione di affari correnti la «presentazione di un disegno di legge di conversione di un decreto legge in scadenza» o «l’adozione un decreto legislativo, soprattutto nel caso in cui la delega è in scadenza».

