Terra dei fuochi, lo Stato lascia. Via il commissario e stop alla bonifica

La seconda bonifica

Non è tutto. Sempre a Giugliano in Campania è stato realizzato e completato anche un secondo impiortante intervento. Questa volta sul terreno della famiglia Vassallo che vi aveva sversato veleni e liquami provenienti da buona parte d’Italia, sopratutto dalla Toscana. Si tratta di un’area agricola molto fertile per la sua origine vulcanica, denominata San Giuseppiello, su cui Commissariato di governo e Dipartimento di Agraria della Università Federico II hanno applicatoil protocollo “life ecoremed”. In cosa consiste? Nella piantumazione di 20mila pioppi e di un manto erboso e nella inoculazione di batteri per biodeggradare gli idrocarburi. In parole semplici, le piante assorbono l’inquinamento e sono in grado di ritrasformare quello trattato addirittura in un terreno coltivabile. Dove c’erano i liquami, oggi c’è un bosco di pioppi e tra tre anni potrebbe anche essere possibile coltivare parte dell’area. Non è un miracolo? «Con un intervento tradizionale – annota De Biase – avremmo dovuto spendere 20 milioni. Invece ne è bastato uno solo». E il professore Massimo Fagnano, autore del progetto di risanamento: «Si tratta di un progetto di ricerca e di didattica. Primo caso in Italuia di grandi dimensioni. L’Università è stata incaricata dal custode giudiziario di proseguire l’opera fino al completamento».

Infine, nel bilancio del commissario per le bonifiche compaiono gli interventi sulle discariche di Masseria del Pozzo e sull'area exNovambiente, per le quali sono state realizzate le progettazioni esecutive. C’è ancora molto da lavorare.

Lo stop

Ma il 17 dicembre tutto si è fermato. I locali della sede commissariale vandalizzati nell’arco degli ultimi mesi (per il commissario a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento ai titolari delle discariche Resit e Vassallo) non sono più agibili, la struttura (fatta di soli cinque tecnici distaccati da altri enti) è stata smembrata.

Il valore dell’esperienza però è riconosciuto da cittadini e da associazioni. Michele Buonomo, della segreteria nazionale di Legambiente parla di un «lavoro importante realizzato in condizioni oggettivamente difficili. Una azione di legalità – commenta – portata avanti con abnegazione. Perchè non riconoscerne l'importanza? Buonomo precisa: «l risanamento dei 41 Siti di interesse nazionale in Italia è al palo: a più di vent'anni di distanza dall'approvazione del programma nazionale di bonifica, in 13 Sin lo stato di avanzamento dei lavori è allo 0%, in altri cinque all'1%.».

In questi giorni intanto Regione Campania e Governo si rimpallano sul da fare. Primo a intervenire è stato il vicepresidente Fulvio Bonavitacola: «La Regione ha richiesto al Governo, fin dal novembre 2019, una norma che garantisse il prosieguo delle attività della struttura, istituita con norma statale, almeno fino al 31 dicembre 2020». Ma tira le somme: «La richiesta della Regione è rimasta senza esito per ben tre volte». La giunta di Vincenzo De Luca, in sintesi chiede una ulteriore proroga, almeno fino alla fine del 2020.