Disciplina contabile a sostegno delle imprese in crisi

Proprio per questo motivo passata l’emergenza, e di certo l’urgenza, vi è da chiedersi se anche per i futuri bilanci saranno ancora necessarie e opportune regole eccezionali, o se piuttosto debba preferirsi un pieno ritorno alle regole applicabili a contesti ordinari di crisi, per i quali la materia contabile per la gestione delle imprese in difficoltà è già oggi ben disciplinata nell’ambito del codice civile, e ancor di più dall’insieme di regole tecniche rinvenibili dal corpus dei princìpi contabili emanati dall’Organismo italiano di contabilità. Regole, la cui corretta applicazione conduce al rispetto delle clausole generali della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, poste al vertice della disciplina codicistica del bilancio di esercizio. Il tutto, nell’interesse dei destinatari del bilancio e per consentire a essi di assumere decisioni economiche consapevoli.

Lo sguardo alle migliori pratiche internazionali ci porta a vedere come la disciplina contabile possa invece effettivamente diventare un concreto stimolo per la tempestiva gestione e il superamento di situazioni di crisi (e non già un termometro “speciale” che

ne evita la diagnosi).

Lo sguardo va in questo caso al fresh start accounting o fresh start reporting di matrice nordamericana, ossia alla possibilità attribuita alle imprese oggetto di procedure di risanamento, una volta raggiunto un accordo con i propri creditori e superato il vaglio del Tribunale, di recepire nella propria contabilità una sorta di fair value (si tratta

del cosiddetto reorganization value) dei vari asset aziendali sopravvissuti alla crisi.

Nella dottrina americana sono ben noti i problemi che affrontano le imprese che, al fine di superare lo stato di crisi, decidono di imboccare un percorso di risanamento e di riorganizzazione sotto l’egida del Tribunale applicando le disposizioni del Chapter 11 del Bankruptcy code, procedura concorsuale per certi versi assimilabile al concordato preventivo in continuità italiano.

Taluni di questi sono riferibili ai valori di bilancio, evidentemente penalizzati dalle perdite e svalutazioni sino a quel momento accumulate, che possono condizionare negativamente l’accesso al credito dell’impresa debitrice, così come alterare il valore di mercato degli eventuali titoli azionari e obbligazionari.