Disciplina e rigore per aggredire il debito pubblico

b) recupero progressivo, ma strutturale di una quota dell’evasione;

c) un congruo volume di investimenti per lo sviluppo, l’ambiente, le energie rinnovabili, la salute, la ricerca, attuati in misura prevalente con i fondi europei del Recovery Fund e gestiti dalla Commissione entro il bilancio europeo accresciuto anche con nuove risorse proprie, dato lo scarso margine di manovra del nostro bilancio aggravato dai debiti. È noto che un certo volume di investimenti determina un aumento più che proporzionale del Pil. E che lo scarto tra l’aumento del Pil (più l’inflazione, oggi peraltro quasi inesistente) e il debito nominale è sufficiente a determinare una lenta, ma strutturale discesa del rapporto tra debito e Pil.

Non sono certo questi i soli mali organici da correggere, se si vuole che l’Italia esca finalmente da un ventennio nel corso del quale la crescita è sempre stata inferiore a quella di molti altri Stati dell’Unione. Ma proprio l’emergenza attuale dovrebbe fornire l’occasione, forse non ripetibile, di aggredire finalmente almeno alcune delle patologie che impediscono all’Italia di svilupparsi come potrebbe.

Un’Italia sana, dinamica e competitiva certamente esiste, non a caso siamo ancora la terza potenza dell’Unione. Un nostro default, causato da una dilatazione ulteriore degli interessi sul nostro debito non controllato, potrebbe portare all’implosione non solo nostra, ma dell’intera Unione. Con costi che un recentissimo documento del Parlamento europeo (PE 642.837) valuta a un calo complessivo dal 17% al 22% del Prodotto interno lordo dell’intera Unione, anche senza tener conto del coronavirus.

Si dirà: ma la politica non accetterà mai di assumere decisioni impopolari. No, non è detto. A parte il fatto che si tratta di scelte necessarie, ma non generatrici di lacrime e sangue, non dimentichiamo che già in passato gli Italiani per entrare nell’euro – che ci ha garantito in questi anni il risultato inestimabile della stabilità monetaria e della tutela del risparmio – hanno addirittura accettato un prelievo, poi parzialmente restituito, sui propri conti correnti. E proprio in queste settimane abbiamo dimostrato una disciplina per il confinamento che è stata notata e ammirata ovunque, anche in Germania.