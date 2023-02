“Disco Boy”, l'unico italiano in concorso a Berlino è un esordio ambizioso

Con uno stile ambizioso, Abbruzzese ci porta in un universo distante dalle logiche che spesso si rifanno alle opere prime, solitamente meno azzardate e più convenzionali.

Il rischio che il regista si prende è quello di sfiorare un vero e proprio “esercizio di stile”, anche a causa di alcuni passaggi inutilmente virtuosistici, per dimostrare troppo palesemente il suo talento.

Non manca inoltre qualche momento acerbo a livello narrativo, soprattutto nella seconda parte, ma il disegno d'insieme è talmente capace di incuriosire e di scuotere da meritare senza dubbio la visione. Viene in mente più volte un'autrice come Claire Denis e, in particolare, il film “Beau travail”: “Disco Boy” può ricordare questa e altre pellicole ma rimane comunque particolarmente distintivo il tratto autoriale di un talento registico su cui c'è da scommettere per il futuro. Il film uscirà nelle nostre sale il 9 marzo.

Da segnalare che, in questa importante giornata per il cinema italiano, sono stati divulgati a Berlino, nella cornice dell'European Film Market, i primi risultati del Green Film Research Lab, il progetto di studio e ricerca triennale finanziato tra i progetti speciali del MiC nel 2021 e supportato dalla collaborazione di CineRegio, Anica e APPA. Dati che confermano come l'adozione del protocollo ideato da Trentino Film Commission riduca l'impatto di emissioni climalteranti e costituisca un risparmio economico per le produzioni.

The Shadowless Tower

In concorso è stato presentato anche il film cinese “The Shadowless Tower” di Zhang Lu.