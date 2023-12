Discobolo vincolato sin dal 1909, anche la base di pertinenza dovrebbe rientrare

L’acquisto del Discobolo “venne formalizzato il 18 maggio 1938 al prezzo di 16 milioni di lire in contanti [o 5 milioni secondo altre versioni, Tamburro 2023], l’equivalente di più di 15 milioni e mezzo di euro”. Il principe proprietario pare fosse ben contento di potersi disfare dell’opera per quella cifra dato che l’aveva già offerta al Metropolitan Museum di New York. Il 9 giugno dello stesso anno l’opera fece il suo ingresso nella Glyptothek di Monaco di Baviera, come “dono del Führer al popolo tedesco” (Museo Nazionale Romano).

Nel clima di epurazione delle collezioni pubbliche tedesche dalla cosiddetta arte degenerata, Hitler proponeva un modello di arte pura e un ideale estetico a cui il popolo nazista doveva aspirare.

Nel saggio di Umberto Eco nel catalogo della mostra “The Italian Metamorphosis (1943-1968)” al Guggenhaim Museum di New York curata da Germano Celant l’estetica nazista viene definita: “monolitica, omogena e ‘paranoica’”. L’archeologo Paribeni definirà questa ‘fase’ della storia del Discobolo come una triste parentesi (Paribeni, 1949).

Gli accordi bilaterali e il vincolo

Dieci anni dopo, a guerra finita, dopo la firma dell’accordo culturale De Gasperi-Adenauer del 27 febbraio 1953 concernente la restituzione delle opere d’arte all’Italia, il Discobolo fece il suo ritorno a Roma. Il soprintendente Rodolfo Siviero, nominato per l’occasione ministro plenipotenziario per i recuperi di beni trafugati, stilò una lista di beni che venne ratificata dal governo tedesco. Tra questi beni, oltre al Discobolo, si ricordano, per importanza, l’«Annunciazione» del Beato Angelico e la «Danae» di Tiziano finite nel bottino di Göring. La Germania, più tardi, pubblicò nella Gazzetta ufficiale austriaca del 14 agosto 1969 un elenco di più di 2.000 opere ancora giacenti in loro depositi e per le quali occorreva preparare le richieste con la documentazione necessaria e iniziare le trattative di restituzione.

Oggi la pretesa del direttore del museo tedesco non soltanto appare infondata nel merito, da un punto di vista squisitamente giuridico per la presenza di un vincolo o comunque di un accordo bilaterale di restituzione ratificato dal governo tedesco, ma anche in controtendenza rispetto all’approccio della politica museale internazionale contemporanea più incline a restituire opere acquistate in epoca nazista piuttosto che a rivendicare acquisti ‘fortemente voluti’ dal Führer. Inoltre, non si capisce quale sia il diritto vantato dal governo tedesco sulla base della statua, che era già qualificabile come pertinenza del bene-mobile statua ‘vincolato’ e oggetto di restituzione e come tale sarebbe dovuta essere restituita. Inoltre, senza scomodare istituti di diritto privato, anche intesa uti singuli la base, per l’importanza storica che aveva e ha assunto dal XIX al XX secolo dovrebbe essere restituita.



Loading...