Discontinuità e nuova normalità per superare il novecento di Alessandro Rosina

Dopo un lungo preambolo, durato due decenni, nel post Covid-19 entreremo pienamente nel XXI secolo? Di certo alcune cruciali questioni, a lungo dibattute, su come andar oltre i limiti del modello sociale e di sviluppo del Novecento, hanno ricevuto una improvvisa accelerazione.

Le modalità per affrontare la pandemia e tener sotto controllo il rischio di nuove ondate e nuovi virus, fanno diventare ineludibili (sia in termini culturali che operativi), i temi della sicurezza, della privacy, della salute pubblica diffusa, della gestione del sommerso, del governo della mobilità internazionale, dell’ambiente, del ruolo delle nuove tecnologie, delle competenze digitali e delle modalità di apprendimento. Il come si studia, si lavora, ci si sposta sul territorio, si coopera e si fa vita sociale dovranno fare un salto di qualità, in una direzione però anche tutta da indicare e favorire con strumenti adeguati.

Il Governo sta preparando la transitoria Fase 2, per poi entrare nella Fase 3, quella del «ripristino delle attività lavorative e sociali». Ma dire oggi ai cittadini italiani che dopo il 4 maggio si va verso il ripristino alla normalità è come invitare a tornare in un luogo che non esiste più come lo ricordavamo, che richiede codici di relazione e azione che il Covid ha disattivato e che vanno rinnovati. La nuova normalità non sarà certo una realtà in cui faremo tutto come prima con l’aggiunta di precauzioni e dispositivi di protezione individuale. Ciò che conta è in cosa siamo disposti ad essere diversi e cosa saremo in grado di cambiare per consentire all’umanità che sta dietro alla maschera di vivere pienamente il nuovo secolo.

Bisogna quindi immaginare un mondo diverso, ma è anche vero che le soluzioni richieste erano già all’interno di qualsiasi percorso di produzione di nuovo benessere in grado di spingersi oltre il Novecento. Basti pensare all’utilizzo dei big data e delle nuove tecnologie, garantendo privacy e dando risposta alla domanda di sicurezza, salvaguardando diritti e partecipazione democratica. Restrizioni nelle relazioni e riduzione dei movimenti sono risposte alla sicurezza e all’incertezza ripescate dal secolo passato. Possono essere accettate nel presente solo se limitate all’emergenza, ma il futuro ha bisogno di nuove soluzioni in grado di combinare fiducia e consapevolezza con condivisione di dati e automazione.

Pensiamo al turismo, fattore di particolare rilievo per il nostro Paese. L’Italia è uno degli stati più associati al termine pandemia nei mass media del mondo. Ma il timore di spostarsi, soprattutto per la popolazione più matura dei Paesi ricchi, per affari e per piacere, riguarderà ogni parte del mondo. Il nostro Paese avrebbe tutta la convenienza di investire sullo sviluppo e l’applicazione dei migliori standard delle condizioni di soggiorno negli hotel e di mobilità. Questo significa monitoraggio continuo - con sistemi esperti tecnologicamente avanzati - delle condizioni di salute dei residenti e di chi si sposta, attraverso dispositivi individuali che integrino l’autovalutazione su alcuni parametri e funzioni telemediche. Serve alla base la consapevolezza che una forte spinta allo sviluppo in tale direzione più che un costo è un investimento con ampie ricadute positive. Muoversi prima e meglio degli altri costituisce un vantaggio competitivo, ma è anche stimolo all’innovazione che fa leva sull’utilizzo del capitale umano delle nuove generazioni, oltre che promozione della salute pubblica. Del resto non abbiamo alternative: senza un rilancio di questo tipo rimarrebbe solo l’eredità negativa dell’epidemia che per l’Italia diventerebbe, con i suoi squilibri e le sue fragilità, un ulteriore carico fatale.