Discorsi d'odio in zone di guerra: Meta cambia i parametri per valutarli

Facebook e Instagram modificheranno le regole relative alla cancellazione delle espressioni di odio in Russia, Ucraina e in alcuni Paesi con esse confinanti. Reuters e France Presse riferiscono, infatti, che in quei luoghi Meta consentirà affermazioni come “morte a Putin” o “morte ai soldati russi” o anche soltanto “morte ai russi”, purché non siano minacce specifiche ma invocazioni generali e purché sia chiaro il riferimento all'esercito invasore e non ai prigionieri di guerra o ai civili.

Per tutta risposta, l'ambasciata del Cremlino a Washington ha chiesto alle autorità americane di fermare le attività estremiste della società di Mark Zuckerberg, sottolineando come gli utilizzatori delle piattaforme non hanno dato ai gestori la facoltà di stabilire ciò che è vero e ciò che è falso, né di mettere le nazioni una contro l'altra.



Viene spontaneo chiedersi: il divieto di pronunciare discorsi d'odio o di incitazione alla violenza può modificarsi a seconda dell'obiettivo e delle latitudini? Sappiamo che tra le libertà maggiormente tutelate dai moderni Stati liberali c'è proprio quella di espressione. Un'eccessiva e irragionevole compressione del freedom of speech impedisce a una democrazia di dirsi pienamente tale.



Peraltro, un limite da sempre ritenuto invalicabile, anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, tradizionalmente amica del diritto di parola, è proprio quello del discorso d'odio e dell'incitamento alla violenza. Sulla scorta della giurisprudenza di Strasburgo anche l'ordinamento nazionale sta andando nella direzione di una maggiore tolleranza nei confronti dei reati “di stampa”, salvo che coinvolgano i due fenomeni sopra menzionati.



La parola può essere utilizzata per contribuire a un dibattito, magari aspro, e dunque diffondere fatti e idee, pure se ritenuti dalla maggioranza falsi o bizzarri. Ciò rientra all'interno della fisiologica vita pubblica di una nazione vivace. Qualora poi le affermazioni violino diritti rilevanti e meritino una sanzione, quest'ultima non deve essere tanto severa da terrorizzare, e così spegnere per il futuro la voce che le ha prodotte. Se si tratta di hate speech o istigazione alla violenza, invece, la parola non viene utilizzata per discutere ma per aizzare le persone contro le persone, spesso le maggioranze contro le minoranze.