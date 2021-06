Discoteche, cresce il pressing per la riapertura con il green pass in zona bianca

Verso il protocollo di sicurezza

Entrambi i sindacati di categoria hanno proposto un protocollo sulla riapertura in sicurezza e la Silb era anche stata promotrice di un esperimento in due diverse discoteche a giugno, a Gallipoli ed a Milano, per verificare le condizioni sulla riapertura del settore. Ma quest’ultima richiesta, finita sul tavolo del Cts, non sembra ancora esser stata calendarizzata.

Cosa si può fare in zona bianca

In zona bianca resta possibile l’organizzazione di matrimoni, battesimi, cresime, compleanni e banchetti successivi a questo tipo di cerimonie: per ora solo in zona bianca, dal 15 giugno ovunque. E anche in questo caso sarà comunque necessario però avere il green pass. Le feste private in casa, anche nelle sette Regioni ’promosse’, sono vietate dal decreto. In bianco è consentito far visita agli amici restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano. In zona gialla il limite è invece di quattro persone oltre ai figli minorenni o persone con disabilità. Le regole da ’bianca’ saranno le stesse per tutto il Paese quasi sicuramente dal 21 giugno (ad esclusione della Valle D’Aosta, che aspetterà ancora un’altra settimana) in virtù del trend di miglioramento dei dati nel Paese.



Via distanza 2 metri nelle palestre



Intanto la commissione Affari sociali, che sta esaminando il decreto riaperture, ha approvato un emendamento della relatrice Angela Ianaro (M5s) che elimina il rispetto della distanza di due metri nelle palestre. La norma del decreto riaperture prevede che «dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico». Il decreto riaperture aggiungeva una clausola che è stata eleminata dall’emendamento della relatrice: «a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo».