Coronavirus, discoteche della discordia: braccio di ferro governo-regioni. Miozzo (Cts): «Devono restare chiuse» La riapertura delle discoteche è al centro di un braccio di ferro fra governo e presidenti di regione: la metà contrari a una stretta. Il governatore toscano Rossi chiede regole nazionali uguali per tutti di Nicoletta Cottone

La riapertura delle discoteche è al centro di un braccio di ferro fra governo e governatori. Il governo in vista del Ferragosto e con i contagi in risalita vorrebbe restrizioni e controlli più decisi su discoteche all’aperto e stabilimenti-discoteche dove la notte si balla sotto la luna. Vicini vicini. La paura è che la movida incontrollata possa far di nuovo avanzare il coronavirus, come sta avvenendo in paesi come Croazia, Grecia, Malta e Spagna, tanto che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che prevede l’obbligo di test e tampone per chi arriva o torna in Italia da quelle destinazioni. Aeroporti, porti e regioni si stanno attrezzando.

Governo alle regioni: tenere aperte le discoteche è un rischio serio

Tenere le discoteche aperte «è un serio rischio», sottolineano fonti di governo ricordando alla regioni che l’esecutivo, anche nell’ultimo Dpcm, «ha sempre ribadito che le aperture non erano e non sono previste». Il 14 agosto il ministro degli Affari Regionali potrebbe riconvocare per i governatori per superare l’impasse.

Miozzo (Cts), discoteche devono rimanere chiuse

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo ha ricordato che il parere del comitato non cambia: «Le discoteche devono rimanere chiuse perché, checché se ne dica, con migliaia di ragazzi ammassati non c'è nulla da fare». Miozzo ha ricordato che le «aggregazioni di massa sono devastanti impossibili da gestire». Ci sono però degli interessi economici e migliaia di lavoratori da tutelare. «Ci rendiamo perfettamente conto - dice - e per questo servono delle compensazioni. Il lavoratore del settore va tutelato come e forse anche più degli altri, perché parliamo di un settore troppo a rischio». Di diverso avviso Pierpaolo Sileri, vice ministro della Salute, che ai microfoni di Radio 24 ha affermato: «Le discoteche possono rimanere aperte, con i numeri del contagio che abbiamo oggi. É chiaro che se si dovesse verificare un focolaio partendo da una discoteca, quella discoteca dovrà essere chiusa».

Governatori divisi, metà contrari alla stretta

Sulla stretta per le discoteche storcono la bocca almeno la metà dei governatori, che appaiono divisi in Conferenza delle Regioni. Il Governo vuole invece contrastare gli assembramenti nei locali all’aperto, innanzitutto con maggiori controlli e vigilanza massima. E non si esclude l’obbligo dell’uso di mascherine anche all’aperto. I ministri di Salute, Autonomie e Sviluppo punterebbero a irrigidire i controlli. Tra le maggiori resistenze, quelle della Sardegna: con un’ordinanza il governatore Christian Solinas ha stabilito, con ordinanza, di tenere aperti i locali notturni, motivando la scelta con l’«attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio sardo». Molti governatori allora hanno assunto autonome decisioni.

La governatrice della Calabria cgiude discoteche e sale da ballo

La presidente della Regione Calabria Jole Santelli disposto la chiusura di tutte le attività che hanno attinenza con il ballo: sale da ballo, discoteche e locali assimilati come i lidi balneari, all’aperto o al chiuso. L’ordinanza è stata firmata per il contenimento della diffusione del virus Covid 19. «In accordo con il Governo nazionale e dopo aver interloquito con i ministri della Salute e degli Affari regionali, Francesco Boccia e Roberto Speranza» è stato disposto il divieto, valido fino al 7 settembre 2020, o a data antecedente «qualora la curva dei contagi dovesse ritornare ad un livello compatibile con un rischio basso di trasmissibilità del contagio».