Discoteche, mille in meno dopo il Covid: una su 5 costretta a chiudere

L’auspicio: regole certe per Carnevale

Lo sottolinea Zanchi ma il coro di protesta è unanime. Stessa preoccupazione sull’abusivismo arriva da Silb-Fipe Confcommercio, il cui presidente Maurizio Pasca, in una nota, ricorda che gli imprenditori erano pronti da tempo a riaprire garantendo l’applicazione dei protocolli sanitari. Plaude alla riapertura l’11 febbraio ma si dice, in un comunicato, nel complesso preoccupato anche Filippo Grassi, membro di Giunta nazionale Fiepet Confesercenti con delega all’intrattenimento: «Più che per San Valentino, che tra l’altro cade di lunedì, ci interessa comprendere come poterci organizzare per il Carnevale. Nessun locale può riaprire oggi per domani e attendere i Dpcm. Il settore dell’intrattenimento, discoteche e dei locali notturni ha bisogno di programmazione».

Gli imprenditori del settore - tornando alle parole del presidente Assointrattenimento Zanchi - chiedono perciò «il risarcimento di tutti i danni subiti, con particolare attenzione al credito d’imposta sul pagamento degli affitti come per il comparto alberghiero; l’obbligo di divieto assoluto di tutte le attività di spettacolo che avvengano in bar e ristoranti o altri luoghi con la previsione di pene severe per i gestori che agiscono in abuso alle autorizzazioni detenute; l’inserimento delle aziende del settore nel Pnrr alla pari dei teatri e dei cinema».

Imposta sugli intrattenimenti al 16% più Iva al 22%

Silb Fipe e Assointrattenimento hanno entrambe scritto al presidente Draghi. L’associazione aderente a Confcommercio ha ricordato le conseguenze della scelta dello stop improvviso imposto per le festività natalizie e di Capodanno scorso «che ha polverizzato circa 200 milioni di euro mandando in fumo il 25% del fatturato annuo» ribadendo che l’unica possibilità di superare questo tracollo è la via di sostegni ministeriali, congrui e immediati. Assointrattenimento ha proposto al Governo interventi non solo a breve ma anche a lungo termine. Tra questi ultimi l’abolizione dell’Imposta sugli intrattenimenti (Isi) oggi pari al 16% del biglietto di ingresso, unica imposta di questo tipo in Europa, la riduzione dell’aliquota Iva, oggi pari al 22% del biglietto di ingresso negli eventi di intrattenimento danzante e armonizzazione con altri comparti dello spettacolo per i quali è prevista un’aliquota del 10 per cento. Ed in termini di armonizzazione si sottolinea l’esigenza di adeguare la capienza dei locali ai coefficienti europei.

In Europa ammesse più persone nelle discoteche

Le capienze dei locali da ballo sono stabilite dalle norme del decreto ministeriale del 19 agosto 1996 rubricato «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo». L’attuale normativa contiene una serie di regole tra le quali una che prevede che per i locali al chiuso il coefficiente di affollamento sia di 0,7 persone a metro quadro e 1,2 persone per i locali all’aperto. A livello europeo il coefficiente di affollamento è mediamente pari a 2 persone a metro quadro.

Pesa la mancata estensione della cassa Covid

Discoteche che risentono anche della crisi profonda del turismo in generale. Condivide la forte preoccupazione la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli. «La situazione del turismo in Italia è ancora traballante - ha detto - con comparti in grande sofferenza come alberghi, tour operator e discoteche che hanno sofferto più di altri. Il turismo organizzato non lavora da due anni, come le discoteche, chiuse da quasi due anni per legge, di cui si stima in mille non riapriranno più. La mancata estensione della cassa Covid, inoltre, rappresenta un grande problema per le imprese turistiche che si vedono costrette a licenziare il personale. È evidente come tutta la partita si giochi nei prossimi mesi e per questo salutiamo con favore il provvedimento adottato dal Governo, volto ad abolire tutte le restrizioni per i turisti vaccinati, anche in zona rossa. Una decisione che speriamo incoraggi il ritorno dei turisti stranieri».