Discriminati sul lavoro, in un caso su tre decisivo il fattore età

Uno su due, ovvero il 51 per cento. È la percentuale di lavoratori che ha dichiarato di aver subìto discriminazioni sul posto di lavoro una o più volte negli ultimi 12 mesi. A registrarlo è un’indagine condotta a livello europeo da PageGroup, società internazionale di recruiting, su un campione di circa 5mila dipendenti. In particolare uno su sei (il 18%) ha dichiarato di essere stato discriminato “spesso” o “sempre”, mentre il 33% ha riferito di “episodi occasionali”. Ma la specificità evidenziata dalla ricerca è che la discriminazione non riguarda più solo il genere: una persona su tre è stata discriminata per l’età nell’ultimo anno.

L’indagine

«Solitamente quando pensiamo alla discriminazione, ci vengono in mente episodi legati al genere, tuttavia la nostra indagine Sustainability Insights – precisa Pamela Bonavita, managing director di PageGroup – dipinge un quadro diverso: l’età, infatti, è la causa più comune di discriminazione (34%); seguono il genere (23%) e il background culturale (22%). Indipendentemente dal motivo, non dobbiamo dimenticare che non sentirsi accolti, a lungo andare, può rendere le persone insicure, escluse e svantaggiate e causare insoddisfazione e malcontento. Per questo motivo, è fondamentale che le aziende siano consapevoli e, se necessario, sappiano intervenire tempestivamente».

A essere colpiti sono soprattutto i dipendenti in posizione di leadership: il 31% rispetto al 21% dei lavoratori di livello non dirigenziale.

«La digitalizzazione – spiega Matilde Marandola, presidente nazionale Aidp, l’Associazione italiana per la direzione del personale – ha cambiato le dinamiche legate all’apprendimento reciproco tra lavoratori. Se prima erano gli “anziani” a trasferire competenze, ora il peso dei giovani in questa reciprocità è cresciuto. Come è cresciuto il pregiudizio sul fatto che l’età avanzata determini uno scarso orientamento alla tecnologia e al digitale. In seno alle organizzazioni – conclude Marandola – questo è un problema, perché l’approccio giusto dovrebbe essere quello di una valutazione sulle competenze, e le competenze non hanno età o orientamento sessuale o colore della pelle».

Un fenomeno che rischia di avere un impatto «significativo sulle organizzazioni perché potrebbe spingere le persone a lasciare l’azienda, portando con sé conoscenze e competenze», spiega la ricerca di PageGroup. Un impatto non solo sulla retention dei talenti ma anche sul piano delle possibili contestazioni in tribunale. Nei casi più estremi infatti, quelli in cui l’elemento anagrafico diventa causa di licenziamento, la giurisprudenza censura con chiarezza questo esito.